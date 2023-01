Najnowsze badania z ostatnich 25 lat potwierdzają, że picie wody obniża ryzyko chorób przewlekłych i tempo starzenia się organizmu

Najnowsze badania potwierdzają pozytywny wpływ picia wody na zdrowie organizmu

Dane wykorzystane w badaniu pochodziły od ponad 15 tys. osób w średnim wieku, a ich obserwacja była prowadzona przez 25 lat. Naukowcy przeanalizowali powiązania między poziomem sodu w surowicy – ​​którego poziom zmienia się pod wpływem spożywania wody – a różnymi wskaźnikami zdrowia. Dodatkowo w celu oszacowania względnej szybkości starzenia się na podstawie biomarkerów zależnych od wieku, obliczono wiek biologiczny (BA) oraz oceniono ryzyko występowania chorób przewlekłych.

Analiza wykazała, że wyższe ​​stężenie sodu w surowicy u osób w średnim wieku wiąże się ze zwiększonym o 39 proc. ryzykiem rozwoju chorób przewlekłych. Osoby z niskim stężeniem sodu w surowicy miały nawet o 50 proc. większe szanse na starszy wiek biologiczny niż ich rzeczywisty wiek, co może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem chorób przewlekłych.

